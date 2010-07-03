Появилось видео испытаний третьего самолета МС-21-300

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опубликовала видео испытаний третьего опытного образца самолета МС-21-300. Полет прошел утром в субботу, 16 марта, на территории Иркутского авиационного завода.
Ролик длится четыре с половиной минуты. На записи запечатлены моменты, когда воздушное судно взлетает, совершает несколько кругов над аэродромом, приземляется и уезжает на стоянку.
Самолет летел на высоте до 3,5 тысячи метров при скорости до 500 километров в час. Его пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Андрея Воропаева и Романа Таскаева. На этом самолете помимо специального оборудования для испытаний был установлен пассажирский салон. Полет прошел в штатном режиме, и задание экипажем полностью выполнено.
Минпромторге РФ сообщили, что премьерный показ самолета МС-21-300 с пассажирским интерьером решили провести на авиакосмическом салоне МАКС-2019, чтобы наглядно продемонстрировать потенциальным заказчикам и будущим пассажирам одно из важнейших конкурентных преимуществ российского лайнера – повышенный уровень комфорта.
МС-21-300 — ближне-среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, способный взять на борт от 163 до 211 пассажиров. Создатели нового самолета ожидают, что он станет прямым конкурентом таких популярных судов, как Boeing-737 и Airbus A320. Преимуществами иркутского лайнера являются его сравнительно низкая стоимость, повышенный комфорт в салоне за счет самого большого в своем классе диаметра фюзеляжа, экономичный расход топлива и уникальная аэродинамика.
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