Третий авиалайнер МС-21 впервые поднялся в воздух

Третий самолет МС-21-300 совершил первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода, сообщает ТАСС. Его продолжительность составила 1 час 30 минут.
Самолет летел на высоте до 3,5 тысячи метров при скорости до 500 километров в час. Его пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Андрея Воропаева и Романа Таскаева.
На этом самолете помимо специального оборудования для испытаний был установлен пассажирский салон. Полет прошел в штатном режиме, и задание экипажем полностью выполнено.
Минпромторге РФ сообщили, что премьерный показ самолета МС-21-300 с пассажирским интерьером решили провести на авиакосмическом салоне МАКС-2019, чтобы наглядно продемонстрировать потенциальным заказчикам и будущим пассажирам одно из важнейших конкурентных преимуществ российского лайнера – повышенный уровень комфорта.
МС-21 − это российский проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он стал вторым после Sukhoi Superjet 100 крупным отечественным проектом в гражданской авиации без советского задела. Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создать вариант МС-21-400 (до 250 мест).
Впервые лайнер в версии МС-21-300 поднялся в воздух в конце мая 2017 года. В 2019 году к летным испытаниям присоединится четвертый опытный самолет МС-21.
Недавно сообщалось, что выпуск серийных самолетов МС-21 переносится на конец 2020 года. Причина переноса – остановка поставок композитных материалов для крыльев. В самолете будут использоваться российские композитные материалы.
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