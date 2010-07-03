"Всевидящее око" могут показать на параде Победы в Москве

Самолет-разведчик А-100 "Премьер" примет участие в параде Победы в Москве. Пока остается неизвестным, произойдет это в текущем году, или дебют отложат на год, сообщают "Известия" со ссылкой на источники.
А-100 "Премьер" – самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), одна из наиболее засекреченных машин в арсенале ВКС. Самолет изготовили на базе тяжелого военного транспорта Ил-76МД-90А, в армии его называют "всевидящем оком".
Сейчас А-100 находится на испытаниях в 929-ом Государственном летно-испытательном центре Минобороны имени Чкалова в Ахтубинске. Накануне праздника его перебросят в Таганрог, откуда он и совершит свой первый пролет над Красной площадью.
Уже известно, что на год перенесено участие в параде десантного самоходного артиллерийского орудия "Лотос". Москвичи увидят новую машину на 75-летие Победы.
С 22 апреля по 9 мая в столице будут бесплатно раздавать георгиевские ленточки. Где именно их можно будет получить, пока неизвестно.
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