Песков в ответ на шутку премьера Словакии напомнил о стоимости вакцины "Спутник V"

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В Кремле назвали шуткой слова премьер-министра Словакии Игора Матовича о передаче Закарпатья в обмен на российскую вакцину "Спутник V", сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия делает все возможное, чтобы удовлетворить заявки из-за рубежа на вакцину, однако это не гуманитарная помощь, подчеркнул он.

"Безусловно, это помощь в условиях нынешнего дефицита, всемирного дефицита вакцин. Конечно, Россия сделает все возможное, чтобы в первую очередь удовлетворить потребность своих собственных граждан и во вторую очередь удовлетворить многочисленные заявки других государств", – подчеркнул он.

Представитель Кремля напомнил, что словацкие партнеры запросили вакцину, и РФПИ работает в этом направлении.

"Это не гуманитарная помощь. Вакцина имеет свою стоимость, стоимость эта, к слову говоря, пониже, чем у других вакцин. Поэтому, конечно же, все, о чем вы говорили, – это не более чем шутки, и это мы никак не хотим комментировать, это нас не касается", – заключил он.

Ранее МИД Украины потребовал официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за слова о передаче Закарпатья России в обмен на российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V".

Позднее в украинское дипломатическое ведомство вызвали временного поверенного в делах Словакии в Киеве Матуша Корбе. Ему передали протест по причине некорректных высказываний премьер-министра страны.

Позже министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за шутку премьер-министра.

1 марта Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V".