СК закрыл уголовное дело против строительной компании в Домодедове

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Уголовное дело против строительной компании в Домодедове закрыли после того, как фирма возместила ущерб в размере свыше девяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка СК России.

В пресс-службе напомнили, что руководство компании "СК Инжстрой" обвинили в неуплате налогов в особо крупном размере. "Благодаря принципиальной позиции следователя и активному проведению всего комплекса следственных действий генеральным директором "СК Инжстрой" принято решение о полном погашении задолженности по НДФЛ", – подчеркнули в ведомстве.

По данным следствия, речь идет о сумме, превышающей девять миллионов рублей. "В связи с полным погашением ущерба, причиненного бюджетной системе РФ, уголовное дело прекращено", – подытожили представители пресс-службы.

Как ранее выяснили следователи, с января 2017-го по март 2018 года руководство "СК Инжстрой" не перечислило в бюджет налог на доход физических лиц на миллионы рублей.