Законопроекты о фейковых новостях и неуважении к власти могут рассмотреть 6 марта

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Рассмотрение законопроектов о фейковых новостях и неуважении к власти во втором чтении может состоятся уже 6 марта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрея Исаева.

По его словам, парламентарии уделят время не только упомянутым законопроектам, но и двум документам, устанавливающим административную ответственность за распространение фейков и оскорбления флага, герба, а также органов государственной власти в Сети.

Исаев уточнил, что профильные комитеты продолжают работу. Свои проекты они согласовывают с представителями гражданского общества и правоохранителями.

В конце февраля в Госдуме предложили вывести СМИ из-под действия закона о фейках. По мнению главы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, действие закона не нужно распространять на "традиционные медиа", поскольку их нынешний режим регулирования уже "достаточно эффективен против фейков".