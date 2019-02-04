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14:49

Беспилотники отправят 400 тысяч водителей получать новую профессию

власть транспорт

14:49

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Для перехода российских городов на беспилотный транспорт необходимо подготовить площадки для переобучения 400 тысяч водителей. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

"Сейчас мы не видим большого объема переподготовки для профессионально-технического переобучения. Когда беспилотный транспорт появится на улицах наших городов – а он появится достаточно быстро – куда денутся все водители большегрузных автомобилей, которые перегоняют фуры? По предварительным оценкам, это порядка 400 тысяч человек", – цитирует его Агентство "Москва".

Депутат добавил, что, помимо переобучения специалистов, нужно повышать качество цифрового образования, начиная со школ.

В конце 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о начале эксперимента с беспилотным транспортом на дорогах Москвы и Татарстана. Глава кабмина напомнил, что похожие проекты уже реализуются за рубежом.

На время правительственного эксперимента беспилотные автомобили получат специальный знак, означающий "Автономное вождение" – букву "А". Во время тестов за рулем беспилотника будет сидеть специалист-инженер, который в случае экстренной ситуации может быстро взять управление в свои руки. Эксперимент продлится до 1 марта 2022 года.

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власть транспорт

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