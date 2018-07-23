Город в "цифре": как будет выглядеть Москва цифрового будущего

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Технологии "Умного города" с каждым годом наращивают свое присутствие в столице. Уже сейчас в Москве устанавливают фонари, которые имеют датчики естественного освещения и управляются дистанционно, а камеры в метро распознают пассажиров по лицу. Какой будет Москва в ближайшем цифровом будущем – читайте в материале портала Москва 24.

Большой брат

Сейчас в Москве практически везде стоят камеры видеонаблюдения: на улицах, стадионах, в школах, больницах и подъездах. Всего в столице более 160 тысяч камер. В первую очередь они нужны для безопасности и для сокращения правонарушений. Тем не менее "большой брат" существует еще не везде.

На данный момент городские власти реализуют пилотный проект по видеонаблюдению в детских садах. При желании и согласии родителей, в группах устанавливают современные камеры высокого разрешения. Благодаря этому москвичи могут посмотреть за своим чадом, пока тот находится в детском саду. А руководство учреждения и контролирующие органы в любой момент могут оценить поведение и действия воспитателей. В случае успешности проекта, такие камеры в детских садах могут появиться повсеместно.

Также городские камеры уже способны распознать человека по лицу. Идентификация происходит с помощью нейронной сети в реальном времени: система автоматически подбирает нужные записи с разных камер и идентифицирует человека. Такая система недавно появилась в метрополитене. Камеры помогали для обеспечения безопасности и на недавнем чемпионате мира по футболу. Проход на стадионы и в фан-зону фиксировали почти 300 камер видеонаблюдения с системой видеоаналитики и распознавания лиц. Таким образом, с помощью камер вычисляли карманников и других правонарушителей.

Всей городской видеобазой могут пользоваться только правоохранительные органы и государственные организации. Также по запросу запись можно получить адвокатам, но в скором времени такая возможность может появиться у любого москвича, правда, пока есть некоторые сложности.



Артем Ермолаев глава Департамента информационных технологий "Мы думаем об этом, но пока не знаем, как решить проблему защиты личных данных и несколько других сложностей. Технологически сделать это не проблема, поэтому, как только мы найдем организационно-нормативное решение, тогда сможем запустить".

Телемедицина и 5G

Фото: flickr.com/photos/photo_megafon

В наше время технологией передачи данных 4G уже никого не удивишь, а вот 5G пока недостижима для массовой реализации. 5G позволяет передавать данные на скорости до 2 Гбит (256 мегабайт) в секунду! Это намного больше, чем в привычной выделенной линии интернета в доме. Для массового запуска системы необходимы телефоны с поддержкой передачи данных на такой же скорости, а также установка сотовых вышек нового поколения. В рамках города сеть 5G могут запустить уже в течение каких-то трех-пяти лет.



Артем Ермолаев глава Департамента информационных технологий "Для Москвы сети пятого поколения уже становятся реальностью. В ближайшие годы новый стандарт связи станет основой для развития интернета вещей, умного дома, беспилотного транспорта и других перспективных направлений, которые сегодня кажутся нам фантастикой. 5G окажет существенное влияние на развитие ключевых сфер городской жизни: образования, здравоохранения, ЖКХ. С помощью сетей пятого поколения мы сможем сделать жизнь в городе еще комфортнее и безопаснее".



На основе технологии 5G можно будет воплотить в жизнь все возможности телемедицины. Например, уже сейчас тестируется дистанционное УЗИ. Благодаря передаче данных доктор может управлять аппаратом УЗИ удаленно, то есть производить манипуляции с пациентом на расстоянии. Причем их можно проводить на любом расстоянии – даже в другом городе или стране. Технология 5G позволяет передавать информацию через общую сеть, не подключая проводов. Таким образом, дистанционное УЗИ может очень удачно использоваться в машине скорой помощи и в удаленных населенных пунктах. Вместо того, чтобы везти пациента в больницу, можно будет привезти аппарат, а доктор, находясь в любой точке России и мира, примет вызов, осмотрит пациента и поставит диагноз.

Но эта новинка пока является одной из перспективных, потому что 5G во всей России нет, а 4G не дает нужной передачи скорости сигнала и имеет большую задержку. При этом задержка дистанционного УЗИ с 5G – несколько десятых секунды. Это незаметно даже на аппаратном уровне.

На основе данной технологии также будут координировать работу оперативных служб города, например, внутри спасательных команд и пожарных расчетов. Подключив аппараты, радиостанции, мобильные телефоны к единому комплексу, система позволит получить оператору видеосигнал, звуковой сигнал, передать файлы и так далее. Самый простой пример – это американские фантастические боевики, где у военных в шлемы встроены камеры и они показывают все то, что они видят, а сами солдаты могут просматривать схему зданий в режиме онлайн и удаленно общаться с однополчанами.

Виртуальная и дополненная реальность

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Еще одним компонентом цифрового будущего станет виртуальная и дополненная реальность, так называемые VR и AR. Например, всем известные цифровые двойники знаменитостей: Юрия Гагарина, Александра Пушкина, Льва Яшина, Ивана Грозного и других. Сфотографироваться с ними можно в десятках локациях по всему городу, используя приложение Histars на смартфоне.

Но современные изобретатели идут дальше. Сейчас разрабатываются устройства, с помощью которых VR и AR-технологии не нуждались бы в смартфонах. Например, очки, прототипы специальных линз и даже устройства, которые устанавливаются в головной мозг человека.

Причем данные технологии могут применяться не только для развлечения в современных видеоиграх, но также – в образовательной сфере. Например, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина уже с 2009 года применяет оцифровку коллекций. Теперь с помощью специального приложения дополненной реальности ARTEFACT можно увидеть не только саму картину, но и всю дополнительную информацию о ней: инфракрасную съемку картины, скрытые подробности картины, снятые рентгеном, художественную реконструкцию произведения и другую информацию. Также приложение работает на базе очков дополненной реальности.

По мнению экспертов, все идет к тому, что в скором времени у человека будет персональное виртуальное пространство, в котором можно будет общаться, разговаривать, читать новости, видеть навигацию и тому подобное. Теоретически применение AR-технологий также может способствовать обеспечению безопасности. Например, в городской среде будет полезна подсветка пешеходного перехода или напоминание водителю о разрешенной скорости движения на данном участке.

Одним из самых обширных для применения VR-технологий будет являться ритейл. Например, персональный виртуальный ассистент в магазине. Во время покупок на экране смартфона или AR-очков будут отображаться специальные предложения, скидки и другая полезная информация. Возможно, что в связи с развитием технологий дополненной реальности, изменится и формат городской рекламы. И в городе мы больше не увидим ярких билбордов и рекламных растяжек – все это заменят специальные метки, наподобие QR-кодов, а сама реклама будет виртуальной. Также развитие технологий сможет стереть лингвистическую проблему человека: с помощью VR и AR можно будет убрать лингвистический барьер в навигации и общении между людьми без привязки к языку.