Песков заявил, что речи о новогоднем перемирии в зоне СВО не шло

Фото: kremlin.ru

Речи о вероятности новогоднего перемирия в зоне спецоперации на Украине пока не шло. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Пока об этом речи не шло, сейчас идет другой совсем процесс", – сообщил он РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что российские войска наращивают давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) по всей линии боевого соприкосновения в рамках спецоперации на Украине. Инициатива в зоне СВО полностью находится в руках российской армии.

При этом, как отметил глава государства, Россия действует "хирургическим способом". Путин подчеркнул, что происходящее на Украине не является войной в прямом и современном смысле этого слова.