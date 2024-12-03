Путин рассказал, что на месте Сириуса хотели построить рынок и казино

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин во время беседы с молодыми учеными вспомнил, как вместо образовательного центра Сириус в Краснодарском крае "некоторые коллеги" предлагали сделать на его месте большой рынок с казино.

"Да, честно, говорили: вот будет очень хороший торговый центр, большой и удобный, и с одного боку открыть казино. Я не шучу, это не шутка, говорю, как есть. Но потом все-таки решил: нет, казино не надо. И торговый центр, он нужен, конечно, но в другом месте", – приводятся слова президента на сайте Кремля.

По словам Путина, открытие рынка предлагалось сделать на сегодняшних основных площадках центра, на которых теперь располагаются лаборатории, научные центры и другие объекты.

Между тем Московскому инновационному кластеру (МИК) исполнилось шесть лет. Он представляет собой масштабную экосистему для кооперации крупного бизнеса, малых технологических компаний, научных организаций и вузов.

На сегодняшний день МИК объединил свыше 40 тысяч столичных компаний и 86 регионов России. При этом предприятия еще могут воспользоваться цифровым двойником кластера – i.moscow. В онлайн-формате он дает доступ к ключевым сервисам, необходимым для развития технологических компаний.