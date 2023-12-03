Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества 4 декабря

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин проведет заседание СПЧ в формате видеоконференции 4 декабря. Соответствующая информация появилась на официальной странице Кремля в соцсети ВКонтакте.

"4 декабря Владимир Путин проведет в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое приурочено к Международному дню прав человека", – сообщается в публикации.

В рамках заседания планируется подвести итоги работы в 2023 году. Глава государства и участники совещания также обменяются мнениями по актуальным вопросам.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал дату проведения прямой линии и итоговой пресс-конференции с Путиным. Мероприятия будут объединены и состоятся 14 декабря. Причем у события не будет четкого хронометража.

Также стало известно, что российский президент сам будет отбирать вопросы для прямой линии. По словам руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, сначала редакторская группа отберет самые актуальные вопросы, а затем предложат их лидеру РФ.



Прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря