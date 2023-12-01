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01 декабря, 15:31

Политика

Путин примет верительные грамоты у 21 посла 4 декабря

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин примет верительные грамоты у 21 посла из других стран в понедельник, 4 декабря. Анонс торжественной церемонии появился на официальном сайте Кремля.

"4 декабря президент РФ Владимир Путин примет верительные грамоты у 21 вновь прибывшего посла иностранного государства. Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца", – сообщается в публикации.

Как следует из заявления Кремля, грамоты вручат:

  • Жозеф Нкурунзиза (Бурунди);
  • Чам Угала Урят (Эфиопия);
  • Даурен Аскербекович Абаев (Казахстан);
  • Сейду Камиссоко (Мали);
  • Ли До Хун (Республика Корея);
  • Ибрайма Сисей (Гамбия);
  • Александр Граф Ламбсдорфф (ФРГ);
  • Марк Бенг Эк Нео (Сингапур);
  • Карин Ульрика Улофсдоттер (Швеция);
  • Дарья Бавдаж-Курет (Словения);
  • Томас Райзен (Люксембург);
  • Мухаммад Халид Джамали (Пакистан);
  • Бумедьен Геннад (Алжир);
  • Рашед Хаммад Аль-Адвани (Кувейт);
  • Джон Уильям Гиринг (Австралия);
  • Деман Хамар (Мавритания);
  • Танжу Бильгич (Турция);
  • Найджел Филип Кейси (Великобритания);
  • Эсен Мухаммедович Айдогдыев (Туркмения);
  • Екатерини Ксагорари (Греция);
  • Алехандро Ариас Сарсуэла (Доминиканская Республика).

Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что в Кремле якобы прошел слух о вероятной смене посла РФ в США Анатолия Антонова. В сообщении говорилось, что российский представитель в Вашингтоне "перебарщивает" с конфронтационной антиамериканской риторикой и делает "неконструктивные заявления".

Однако затем эту информацию опровергли в министерстве иностранных дел России.

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