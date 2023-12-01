Путин примет верительные грамоты у 21 посла 4 декабря

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин примет верительные грамоты у 21 посла из других стран в понедельник, 4 декабря. Анонс торжественной церемонии появился на официальном сайте Кремля.

"4 декабря президент РФ Владимир Путин примет верительные грамоты у 21 вновь прибывшего посла иностранного государства. Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца", – сообщается в публикации.

Как следует из заявления Кремля, грамоты вручат:

Жозеф Нкурунзиза (Бурунди);

Чам Угала Урят (Эфиопия);

Даурен Аскербекович Абаев (Казахстан);

Сейду Камиссоко (Мали);

Ли До Хун (Республика Корея);

Ибрайма Сисей (Гамбия);

Александр Граф Ламбсдорфф (ФРГ);

Марк Бенг Эк Нео (Сингапур);

Карин Ульрика Улофсдоттер (Швеция);

Дарья Бавдаж-Курет (Словения);

Томас Райзен (Люксембург);

Мухаммад Халид Джамали (Пакистан);

Бумедьен Геннад (Алжир);

Рашед Хаммад Аль-Адвани (Кувейт);

Джон Уильям Гиринг (Австралия);

Деман Хамар (Мавритания);

Танжу Бильгич (Турция);

Найджел Филип Кейси (Великобритания);

Эсен Мухаммедович Айдогдыев (Туркмения);

Екатерини Ксагорари (Греция);

Алехандро Ариас Сарсуэла (Доминиканская Республика).

Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что в Кремле якобы прошел слух о вероятной смене посла РФ в США Анатолия Антонова. В сообщении говорилось, что российский представитель в Вашингтоне "перебарщивает" с конфронтационной антиамериканской риторикой и делает "неконструктивные заявления".

Однако затем эту информацию опровергли в министерстве иностранных дел России.



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