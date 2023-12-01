01 декабря, 15:31Политика
Путин примет верительные грамоты у 21 посла 4 декабря
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин примет верительные грамоты у 21 посла из других стран в понедельник, 4 декабря. Анонс торжественной церемонии появился на официальном сайте Кремля.
"4 декабря президент РФ Владимир Путин примет верительные грамоты у 21 вновь прибывшего посла иностранного государства. Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца", – сообщается в публикации.
Как следует из заявления Кремля, грамоты вручат:
- Жозеф Нкурунзиза (Бурунди);
- Чам Угала Урят (Эфиопия);
- Даурен Аскербекович Абаев (Казахстан);
- Сейду Камиссоко (Мали);
- Ли До Хун (Республика Корея);
- Ибрайма Сисей (Гамбия);
- Александр Граф Ламбсдорфф (ФРГ);
- Марк Бенг Эк Нео (Сингапур);
- Карин Ульрика Улофсдоттер (Швеция);
- Дарья Бавдаж-Курет (Словения);
- Томас Райзен (Люксембург);
- Мухаммад Халид Джамали (Пакистан);
- Бумедьен Геннад (Алжир);
- Рашед Хаммад Аль-Адвани (Кувейт);
- Джон Уильям Гиринг (Австралия);
- Деман Хамар (Мавритания);
- Танжу Бильгич (Турция);
- Найджел Филип Кейси (Великобритания);
- Эсен Мухаммедович Айдогдыев (Туркмения);
- Екатерини Ксагорари (Греция);
- Алехандро Ариас Сарсуэла (Доминиканская Республика).
Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что в Кремле якобы прошел слух о вероятной смене посла РФ в США Анатолия Антонова. В сообщении говорилось, что российский представитель в Вашингтоне "перебарщивает" с конфронтационной антиамериканской риторикой и делает "неконструктивные заявления".
Однако затем эту информацию опровергли в министерстве иностранных дел России.
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