Посла Норвегии вызвали в МИД РФ

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Посла Норвегии Роберта Квиле вызвали в МИД РФ в связи с попытками норвежских властей сорвать 25 октября мероприятия по чествованию памяти советских воинов, погибших во время освобождения Северной Норвегии от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Послу жестко указано на неприемлемость ограничения прав российских представителей на проведение памятных церемоний", – сказано в сообщении.

Как заявили в министерстве, поступок мэра коммуны Сера-Варангера Магнуса Меланда, который сам принимал участие в перемещении венков генерального консульства, является актом вандализма, русофобии, а также фактом пренебрежения памяти воинов-освободителей.

"Похоже, утрачена не только историческая память, но и совесть", – добавили в ведомстве.

При этом в МИД РФ подчеркнули, что этот инцидент вместе с высказываниями мэра о желании пригласить в 2024 году на празднование 80-летия освобождения Северной Норвегии президента Украины Владимира Зеленского расценивается как намеренное усилие по фальсификации истории и нивелированию роли СССР в победе над фашизмом.

Ведомство отметило, что граждане РФ в Норвегии продолжат отдавать дань памяти погибшим в освобождении Северной Норвегии воинам.

"Нельзя делить, исходя из соображений сиюминутной политической конъюнктуры в неблаговидных целях, победу на свою и чужую", – заключили в министерстве.

Ранее правительство России включило в список недружественных стран Норвегию. Отмечается, что соответствующее решение было принято для реализации указа Владимира Путина от 23 апреля 2021 года "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств".

Согласно документу, на страну и ее граждан могут быть наложены ограничения вплоть до запрета приема на работу в посольства, консульства, госорганы и другие учреждения граждан, находящихся в РФ.

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