Путин сменил посла РФ в Пакистане

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Владимир Путин освободил от должности посла России в Пакистане Данилу Ганича. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

"Освободить Ганича Данилу Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Исламской Республике Пакистан", – следует из документа.

Другим указом глава государства назначил на данный пост Альберта Хорева.

Ранее Ганич сообщал, что российским дипломатам в Пакистане ничего не угрожает, поскольку они находятся в охраняемом районе столицы. После решения высшей судебной инстанции страны об освобождении бывшего премьера страны и лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имрана Хана люди вышли на акции протеста.