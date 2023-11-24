В МИД РФ отреагировали на информацию о возможной смене посла в США

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сообщения о возможной отставке посла РФ в США Анатолия Антонова не соответствуют действительности. Об этом РИА Новости сообщили в МИД России.

"Регулярно бываем в Кремле, не видели, чтобы слухи ходили, в том числе и эти", – сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, в министерстве призвали не ссылаться на анонимные каналы, а вместо этого посоветовали подписаться на страницы МИД РФ в соцсетях.

Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что в Кремле якобы прошел слух о вероятной смене посла РФ в США. В сообщении говорилось, что российский представитель в Вашингтоне "перебарщивает" с конфронтационной антиамериканской риторикой и делает "неконструктивные заявления".

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные дипломаты, которые вовлечены в подрывную деятельность в РФ, будут выдворены из страны. Она подчеркнула, что действия Великобритании, США и Канады, а также других стран, будут пресекаться радикальным образом.



Новый американский посол Линн Трейси впервые посетила МИД РФ