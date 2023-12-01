Путин обновил состав президентского Совета по правам человека

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Владимир Путин обновил состав Совета при главе государства по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Документом из состава СПЧ исключили адвокатов Шота Горгадзе и Генри Резника, журналиста Леонида Никитинского, общественных деятелей Александра Мукомолова и Мара Полякова, а также скончавшегося экономиста Евгения Ясина.

Вместе с исключением в состав включили новых членов. В их число вошли правозащитник Александр Ионов, президент благотворительного фонда Банк еды "Русь" Юлиа Назарова и другие.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет встречу с членами СПЧ в декабре. Она станет традиционной. О дате проведения представитель Кремля пообещал проинформировать позже.

