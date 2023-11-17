Песков сообщил, что Путин проведет встречу с СПЧ в декабре

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Традиционная встреча Владимира Путина с членами Совета по правам человека (СПЧ) должна состояться в декабре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Традиционно формат сохранится декабрьский. Мы дату сообщим", – отметил он.

Ранее Песков оставил без комментариев тот факт, что Россию не избрали в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ) на 2024–2026 годы. Россия не набрала достаточное количество голосов для прохождения в Совет по правам человека (СПЧ) ООН.

СПЧ ООН состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генассамблеей ООН. Членство в совете позволяет странам голосовать за принятие резолюций или во время специальных сессий.

Россия запросила заседание Совбеза ООН на 14 марта