В Кремле не стали комментировать тот факт, что РФ не избрали в СПЧ ООН на 2024–2026 годы

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев тот факт, что Россию не избрали в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ) на 2024–2026 годы.

"У нас нет комментария по этому поводу", – сказал представитель Кремля.

Россия не набрала достаточное количество голосов для прохождения в Совет по правам человека (СПЧ) ООН на 2024–2026 годы.

За членство в совете с Россией от группы восточно-европейских государств конкурировали Албания и Болгария. По результатам голосования Россия набрала 83 голоса, в то время как ее конкуренты – 123 и 160 голосов соответственно.

СПЧ ООН состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генассамблеей ООН. Членство в совете позволяет странам голосовать за принятие резолюций или во время специальных сессий.

Россия до этого избиралась в СПЧ в 2020 году. Она проработала там до 2022-го, после чего лишилась своих полномочий по решению США и союзников. После этого РФ заявила о выходе из совета.

Генассамблея ООН приостановила участие РФ в Совете по правам человека