РФ будет добиваться осуждения планов Эстонии по ограничению права голоса россиян – МИД РФ

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Москва намерена добиваться от международных структур осуждения планов Эстонии, которая планирует запретить проживающим в стране россиянам и белорусам голосовать на выборах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отвечая на вопрос от СМИ о том, как бы она прокомментировала эстонскую инициативу, представитель ведомства отметила, что на днях этот проект передали на рассмотрение в парламент Эстонии.

"Местная оппозиция и даже партнеры по правящей коалиции ставят под сомнение саму конституционность упомянутой затеи, не исключая возможности консультирования по этому поводу в профильных судебных инстанциях. Тем не менее, поскольку законопроект исходит от партии премьер-министра Каи Каллас, он, судя по всему, может быть продавлен в парламенте", – передает ее слова сайт МИД РФ.

Именно в данный момент на произошедшее обратили внимание спецдокладчики Совета ООН, так как 17 августа на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека их совместном комментарии указано, что решение Эстонии носит дискриминационный характер, подчеркнула Захарова.

"Будем внимательно следить за развитием ситуации, добиваться от профильных международных структур осуждения откровенно расистских планов эстонских властей и недопущения их претворения в жизнь", – резюмировала дипломат.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии намереваются ограничить право голоса на выборах жителей страны, которые имеют гражданство РФ или Белоруссии, с этой инициативой инициативой выступило министерство юстиции республики. По словам главы ведомства Калле Лаанет, предложение было выдвинуто в связи с конфликтом на Украине.



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