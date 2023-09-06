Москалькова обратится в ООН и СЕ из-за планов выселения русскоязычных граждан из Латвии

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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова намерена обратиться в ООН и Совет Европы из-за планов выселения русскоязычных граждан из Латвии.

"Наши балтийские соседи взяли курс на целенаправленное выдавливание из страны русскоязычного населения. <...> Считаю умышленное создание условий, которые вынуждают граждан покинуть Латвию, грубым нарушением прав человека", – написала омбудсмен в своем телеграм-канале.

Москалькова заявила, что по этой проблеме обратится к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович. Омбудсмен хочет обратить их внимание на нарушение прав граждан, особенно – пожилого возраста.

Омбудсмен подчеркнула, что в Латвии живут русскоязычные граждане пожилого и старшего возраста, а также пенсионеры, которые находятся в этой стране со времен Советского Союза. Она считает, что сдать экзамен по латышскому языку для них – большая проблема. Москалькова добавила, что при несдаче экзамена со второй попытки граждане будут депортированы из страны.

В начале августа власти Латвии заявляли, что обяжут россиян, которые не сдали языковой экзамен в стране, покинуть ее в случае, если он не будет сдан до 1 сентября. В МВД республики подчеркивали, что лишение латвийского ПМЖ подразумевает также под собой лишение права на госопеку, в том числе и на получение пенсии.

При этом те, кто попробует сдать экзамен и не сможет сделать этого до 1 сентября, смогут воспользоваться второй попыткой, сдав экзамен до конца осени.

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