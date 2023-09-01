Постоянные ВНЖ для россиян в Латвии прекратят действовать с 2 сентября

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Постоянные виды на жительство (ВНЖ) граждан РФ, которые до этого были гражданами или негражднами Латвии, будут недействительны с 2 сентября этого года. Об этом сообщает агентство LETA.

Отмечается, что для получения нового ВНЖ его владельцы должны к 1 сентября подтвердить знание государственного языка и наличие доходов, однако МВД Латвии внесло в парламент ряд поправок к закону об иммиграции, который позволит продлить срок сдачи языкового экзамена на два года.

Невзирая на внесенные поправки, в этом месяце россиян обяжут получить хотя бы временный ВНЖ, подчеркивается в публикации.

В начале августа власти Латвии заявляли, что обяжут россиян, которые не сдали языковой экзамен в стране, покинуть ее в случае, если он не будет сдан до 1 сентября. В МВД республики подчеркивали, что лишение латвийского ПМЖ подразумевает также под собой лишение права на госопеку, в том числе и на получение пенсии.

При этом те, кто попробует сдать экзамен и не сможет сделать этого до 1 сентября, смогут воспользоваться второй попыткой, сдав экзамен до конца осени.



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