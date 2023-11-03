Запад хотел победить РФ на поле боя, а сейчас заговорил по-другому – Путин

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Запад хотел победить Россию на поле боя, но теперь вынужден отказаться от своих планов. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

Сейчас Запад "заговорил по-другому", сказал глава государства. Также Путин напомнил о событиях, когда на русские земли пришла Орда.

По его словам, ордынцы были наглыми и жестокими, но, в отличие от Запада, не претендовали на замещение традиций, языка и культуры на завоеванных территориях. Намерения Запада грозили уничтожением самого русского относа, подытожил он.

Ранее российский президент сообщил, что страна превращается из "бензоколонки" в самодостаточную, с перерабатывающим производством. По его словам, сейчас оно составляет 43% в структуре экономики.

Путин отметил важность суверенного государства, экономика страны должна по ключевыми компонентам быть самодостаточной, такой, которая позволяет стране не только выживать, но и идти вперед.

Путин заявил о попытках раскола российского общества извне