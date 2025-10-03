Более 79% россиян выразили доверие Владимиру Путину

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин вызывает доверие у 79,1% россиян, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. Данные исследования опубликовал RT.

В рамках опроса, проходившего с 22 по 28 сентября, также выяснилось, что еще 75,4% респондентов положительно оценили деятельность Путина на президентском посту.

Вместе с тем 60,1% опрошенных выразили доверие премьер-министру Михаилу Мишустину, а 50,8% положительно оценили его деятельность.

Ранее Путин обратил внимание на высокий уровень ответственности и эффективности, требующихся от системы управления и власти страны для реализации масштабных задач и вызовов, стоящих перед Россией.

Он отметил, что ключевой задачей является дальнейшее укрепление суверенитета и безопасности государства. Также большое значение имеет то, что регионы страны делают для обеспечения оборонно-промышленного комплекса.