Медведев заявил, что работа по комплектованию ВС РФ контрактниками продолжится до победы

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Работа по набору контрактных военнослужащих для участия в СВО продолжится до достижения Россией полной победы. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети "ВКонтакте".

"Работой с будущими военнослужащими-контрактниками занимаются во всех регионах и муниципалитетах нашей страны. Совершенствуется система федеральных и региональных выплат и иные формы поддержки военнослужащих и их семей. Эта работа будет продолжена до достижения полной и окончательной победы над врагом", – написал он.

Медведев также подчеркнул, что заключение контракта является единственным способом привлечения граждан для участия в спецоперации.

Ранее Владимир Путин подписал два закона о праве в период мобилизации или в военное время подписывать контракт с обвиняемыми, чьи дела находятся в суде. Один из законов предусматривает возможность приостановления судебных разбирательств по уголовным делам и последующее освобождение от наказаний обвиняемых в случаях их призыва на службу или заключения с ними контрактов в указанные периоды