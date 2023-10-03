03 октября, 15:04Экономика
Песков не стал озвучивать позицию Кремля по прогрессивному НДФЛ
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал озвучивать позицию Кремля относительно прогрессивной шкалы НДФЛ в России. Он считает, что говорить об этом рано, пока вопрос не обсудят в Госдуме.
"Было бы неправильно сейчас нам занимать какую-то позицию перед тем, как народные избранники проведут свои дискуссии в комитетах", – сказал Песков, общаясь с журналистами.
Ранее 3 октября депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о прогрессивной шкале налогообложения доходов физических лиц. Ставки предлагается установить в диапазоне 0–35%.
Нулевую ставку НДФЛ, как считают авторы инициативы, необходимо установить для граждан, чей суммарный доход за налоговый период не превышает 360 тысяч рублей. Максимальную же ставку – 35% – предлагается установить для тех, чей общий доход превышает 100 миллионов рублей.
В ГД внесли законопроект о прогрессивной шкале налогообложения
Читайте также