В Госдуму внесли проект о прогрессивной шкале налогообложения доходов физлиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР разработали и внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц. Об этом сообщил председатель комитета ГД по труду и член партии Ярослав Нилов.

В своем телеграм-канале парламентарий пояснил, что инициативой предлагается установить налоговые ставки от 0 до 35%. Нулевую ставку депутаты предлагают ввести для тех, чей налогооблагаемый доход за налоговый период не превышает или равен 360 тысячам рублей.

Ставку в 13% предлагают ввести для физлиц с доходами за налоговый период от 360 тысяч до 5 миллионов рублей, 15% – от 5 до 10 миллионов рублей, 25% – от 10 до 50 миллионов рублей, 30% – от 50 до 100 миллионов рублей, 35% – от 100 миллионов рублей.

Из пояснительной записки к документу следует, что подобная система позволит перераспределить налоговую нагрузку с граждан с доходами менее 30 тысяч рублей и увеличить налоговые доходы в бюджет страны.

До этого в России приняли закон о единой ставке НДФЛ в размере 13–15% для россиян, работающих в дистанционном формате. Для большинства случаев размер НДФЛ закрепили на уровне 13%, ставка в 15% предусмотрена для доходов свыше 5 миллионов рублей в год.



В ГД внесли законопроект о прогрессивной шкале налогообложения