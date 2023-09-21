21 сентября, 07:32Общество
В ГД призвали ввести налоговые льготы для ряда работников оборонных предприятий
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутат Госдумы Василий Власов написал обращение на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова с предложением распространить на граждан, проработавших не менее 15 лет на оборонных предприятиях, льготы при земельном и имущественном налогообложении. Об этом сообщает RT.
Депутат отметил, что в России в последние годы уделяется значительное внимание развитию оборонно-промышленного комплекса страны, а также созданию условий для привлечения в эту отрасль перспективных специалистов и изобретателей. По мнению Власова, от их деятельности непосредственно зависит вопрос обеспечения нацбезопасности.
Он также напомнил, что ранее Владимир Путин заявил о необходимости расширить программу льготной дальневосточной ипотеки и включить в нее всех сотрудников предприятий ОПК. Автор инициативы отметил, что распространение налоговых льгот на опытных специалистов оборонно-промышленного комплекса также может стать одним из механизмов поддержки.
"В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в статьи 391, 407 Налогового кодекса Российской Федерации в части возможности распространения на граждан, имеющих стаж работы на оборонно-промышленных предприятиях не менее 15 лет, льгот при земельном и имущественном налогообложении", – написал законодатель.
Ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что российская сторона сама обеспечивает себя всеми видами вооружений. По его словам, конвейеры военно-промышленного комплекса РФ работают в три смены.
До этого Путин создал в России звание "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса". Указом также отдается правительству поручение обеспечить финансирование расходов, связанных с исполнением документа.
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