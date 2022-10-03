В РФ хотели бы, чтобы ситуация в Буркина-Фасо как можно быстрее нормализовалась – Песков

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия хотела бы, чтобы ситуация в Буркина-Фасо как можно скорее нормализовалась.

30 сентября стало известно, что военные в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявили о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы.

Представители СМИ попросили пресс-секретаря президента РФ прокомментировать это и ответить, готова ли российская сторона к сотрудничеству с новым режимом Буркина-Фасо.

"Мы хотели бы, чтобы ситуация в Буркина-Фасо как можно быстрее нормализовалась, обеспечить полный порядок в стране и как можно быстрее вернуть в рамки легитимности", – передает РИА Новости его слова.

Ранее Владимир Путин выразил надежду на то, что деятельность новых иностранных послов будет направлена на расширение политических контактов. 20 сентября российский лидер принял верительные грамоты у 24 вновь прибывших послов. Среди них были также представители и недружественных государств, в том числе Кипра, Новой Зеландии и Португалии.

Уточняется, что на встрече с главой РФ также присутствовали дипломаты из Армении, Белоруссии, Молдавии, Сербии. Помимо них, верительные грамоты Путину планировали вручить послы из некоторых стран Азии, государств Африки и Ближнего Востока, а также Латинской Америки.

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