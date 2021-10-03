Путин поздравил с юбилеем Эдуарда Сагалаева

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Владимир Путин поздравил с 75-летним юбилеем президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По словам представителя Кремля, Путин направил юбиляру поздравительную телеграмму.
"Президент дал высокую оценку вкладу Сагалаева в становление и развитие отрасли отечественного телерадиовещания", – заявил Песков.
Эдуард Сагалаев работает в должности президента Национальной ассоциации телерадиовещателей с 1995 года. Ранее он был гендиректором гостелерадиокомпании "Останкино", позднее основал и возглавил Московскую независимую вещательную корпорацию.
Накануне Владимир Путин поздравил действующий коллектив и ветеранов АО "Мосметрострой" с 90-летием организации, отметив высокий профессионализм метростроевцев.
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