Путин поздравил с юбилеем Эдуарда Сагалаева

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Владимир Путин поздравил с 75-летним юбилеем президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, Путин направил юбиляру поздравительную телеграмму.

"Президент дал высокую оценку вкладу Сагалаева в становление и развитие отрасли отечественного телерадиовещания", – заявил Песков.

Эдуард Сагалаев работает в должности президента Национальной ассоциации телерадиовещателей с 1995 года. Ранее он был гендиректором гостелерадиокомпании "Останкино", позднее основал и возглавил Московскую независимую вещательную корпорацию.

Накануне Владимир Путин поздравил действующий коллектив и ветеранов АО "Мосметрострой" с 90-летием организации, отметив высокий профессионализм метростроевцев.