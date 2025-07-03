Путин ведет переговоры с Трампом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин начал телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Пока разговор идет", – сказал он.

Кремль планирует провести брифинг по итогам переговоров двух лидеров, добавил Песков.

О том, что Путин и Трамп запланировали беседу, рассказал российский лидер во время посещения выставки конкурса растущих брендов "Знай наших" в рамках форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".

Путин говорил, что намерен предложить Трампу воспользоваться материалом выставки, чтобы продвигать ее на рынок США.

Предыдущие телефонные переговоры между лидерами двух стран состоялись 14 июня. Они продлились 50 минут. Тогда Трамп и Путин обсуждали конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

