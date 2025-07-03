Путин проведет телефонный разговор с Трампом 3 июля

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Владимир Путин планирует провести телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом 3 июля. Об этом российский лидер заявил во время посещения выставки конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в рамках форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".

Как отметил глава государства, он намерен предложить президенту США воспользоваться материалом выставки, чтобы продвигать ее на американский рынок.

Также российский лидер спросил у участников форума АСИ, что он мог бы передать главе Белого дома в рамках разговора. Один из участников попросил передать Трампу привет от участников мероприятия.

"Да-да-да, обязательно", – ответил Путин.

Трамп, в свою очередь, в соцсети Truth Social написал, что разговор начнется в 10:00 по местному времени (17:00 по московскому).

25 июня Трамп сообщал, что собирается в скором времени поговорить с Путиным и обсудить вопрос Украины. Он уверен, что президент России заинтересован в завершении конфликта.

Прошлый телефонный разговор Путина и Трампа продолжительностью 50 минут состоялся 14 июня. Они обсудили конфликт на Украине, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Беседа была содержательной и полезной, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Кроме того, Путин и Трамп выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, позволяющими искать решения актуальных вопросов двухсторонней и международной повестки дня.

