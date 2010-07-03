В Госдуме оценили подписание закона о приостановлении ДРСМД

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Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин хзаявил, что приостановление Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является зеркальным ответом на действия США.

"Они из договора вышли, мы же его приостановили. Вместе с тем, уговаривать и упрашивать мы никого не намерены, в любой момент они могут вернуться к его исполнению", – цитирует Швыткина RT.

По словам депутата, именно из-за действий США структура европейской безопасности находится под угрозой. "Это должны понимать и страны Евросоюза", – заявил депутат.

В начале 2019 года США объявили о выходе из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении договора. 3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора.