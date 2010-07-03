В Кремле оценили планы США испытать запрещенные ДРСМД ракеты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы США испытать ракеты, запрещенные ДРСМД, логическим продолжением позиции Вашингтона, сообщает ТАСС.
Представитель Кремля не согласился с тем, что Россия якобы не соблюдала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Напротив, Россия аргументированно и с доказательствами демонстрировала всем, что именно Штаты стали источником слома этого документа, подчеркнул Песков.
Он добавил, что США применяли системы, которые де-факто шли в нарушение с основными положениями ДРСМД.
"Именно США, а не Россия нарушали положения Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Именно США заранее включили в проект бюджета пункт о научно-исследовательских работах по этим ракетам", – заявил Песков.
Он напомнил, что Владимир Путин не раз говорил о позиции Москвы по ДРСМД, объясняя, что РФ была вынуждена приостановить участие в Договоре в ответ на действия США.
Ранее стало известно, что Пентагон планирует в текущем году провести испытания ракет двух типов, запрещенных ДРСМД.
1 февраля Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода страны из ДРСМД. Американские власти объяснили свое решение невыполнением Россией взятых на себя обязательств. При этом Вашингтон не предоставил каких-либо доказательств, что Москва нарушила соглашение.
4 марта Россия в ответ на действия США приостановила выполнение ДРСМД. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. При этом российские власти заявили о готовности вернуться к выполнению своих обязательств после того, как Вашингтон устранит допущенные им нарушения.
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