Ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой – Путин

Фото: kremlin.ru

России следует искать новые подходы к обеспечению своей безопасности и развития на фоне сложной ситуации в мире. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля обращении Владимира Путина к сотрудникам аппарата и членам Совбеза РФ по случаю 30-летия органа.

"Ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой. <...> В этих условиях необходимо активнее искать и внедрять отвечающие реалиям времени подходы, способствующие укреплению безопасности и стабильности нашего государства, его последовательному, поступательному развитию", – отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что в текущих реалиях приобретает актуальность компетентная, ответственная и многоплановая работа Совета безопасности России.

Ранее Владимир Путин заявил, что в нынешнее сложное время Россия будет только укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет. По его словам, успех страны в этом будет зависеть от достижений и инициативности ее граждан, объединенных общими ценностями, культурой, традициями и историей.

