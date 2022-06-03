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Политика

11:01

Ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой – Путин

властьполитика

Фото: kremlin.ru

России следует искать новые подходы к обеспечению своей безопасности и развития на фоне сложной ситуации в мире. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля обращении Владимира Путина к сотрудникам аппарата и членам Совбеза РФ по случаю 30-летия органа.

"Ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой. <...> В этих условиях необходимо активнее искать и внедрять отвечающие реалиям времени подходы, способствующие укреплению безопасности и стабильности нашего государства, его последовательному, поступательному развитию", – отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что в текущих реалиях приобретает актуальность компетентная, ответственная и многоплановая работа Совета безопасности России.

Ранее Владимир Путин заявил, что в нынешнее сложное время Россия будет только укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет. По его словам, успех страны в этом будет зависеть от достижений и инициативности ее граждан, объединенных общими ценностями, культурой, традициями и историей.

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