В Госдуме предложили сажать людей, оказывающих услугу "семья на час"

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сажать в тюрьму людей, предлагающих услугу "семья на час", передает Агентство "Москва".
"Это не может быть предметом торговли, нельзя торговать матерью, детьми. Я думаю, что тем, кто предлагает услугу "семья на час", можно предложить в обмен услугу "тюрьма на час". Предложил – на час поехал в тюрьму", – заявил депутат.
Он объяснил подобный способ заработка в интернете отсутствием обязательного лицензирования для некоторых фирм. По его словам, люди выдумывают всякие глупости, только, чтобы заработать деньги. Он считает, что оказание таких услуг является нарушением российского законодательства, в частности, семейного кодекса.
Ранее газета "Известия" сообщала, что на популярном в России сайте "Авито" появились предложения арендовать друга на час или семью.
Ранее Милонов попросил полицию закрывать пляжи для нудистов и штрафовать тех, кто туда приходит, чтобы обнажиться. По мнению парламентария, любой пляж для нудистов – это показатель неэффективной работы местного полицейского отделения.
Милонов назвал хулиганством нахождение в голом виде в общественном месте, поэтому оно, по его мнению, должно соответствующим образом быть наказано.
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