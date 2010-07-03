В Госдуме предложили сажать людей, оказывающих услугу "семья на час"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сажать в тюрьму людей, предлагающих услугу "семья на час", передает Агентство "Москва".

"Это не может быть предметом торговли, нельзя торговать матерью, детьми. Я думаю, что тем, кто предлагает услугу "семья на час", можно предложить в обмен услугу "тюрьма на час". Предложил – на час поехал в тюрьму", – заявил депутат.

Он объяснил подобный способ заработка в интернете отсутствием обязательного лицензирования для некоторых фирм. По его словам, люди выдумывают всякие глупости, только, чтобы заработать деньги. Он считает, что оказание таких услуг является нарушением российского законодательства, в частности, семейного кодекса.

Ранее газета "Известия" сообщала, что на популярном в России сайте "Авито" появились предложения арендовать друга на час или семью.

Ранее Милонов попросил полицию закрывать пляжи для нудистов и штрафовать тех, кто туда приходит, чтобы обнажиться. По мнению парламентария, любой пляж для нудистов – это показатель неэффективной работы местного полицейского отделения.

Милонов назвал хулиганством нахождение в голом виде в общественном месте, поэтому оно, по его мнению, должно соответствующим образом быть наказано.