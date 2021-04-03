Захарова прокомментировала информацию об украинских санкциях

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о новых санкциях со стороны Украины.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны ввел санкции в отношении причастных к контрабанде. Позже украинские СМИ сообщили, что ограничения затронут 10 российских компаний и филиал Россотрудничества в Киеве.

Захарова выразила недоумение, какой контрабандой могло заниматься Россотрудничество на Украине.

"Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко", – предположила представитель МИД.

Она иронично заявила, что испытывает "чувство гордости" за Зеленского.

"Больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики", – написала Захарова в Facebook.

29 марта украинский министр культуры Александр Ткаченко негативно отозвался об анонсе мероприятия Россотрудничества, в котором поэт Тарас Шевченко был назван российско-украинским. Министр призвал СНБО заняться вопросом деятельности филиала Россотрудничества в Киеве.

Ранее в СНБО подтвердили введение новых санкций против компаний из РФ. При этом конкретный список попавших под ограничения компаний не назывался.