Песков заявил, что РФ находится на пути создания системы спортивных соревнований

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Россия работает над созданием альтернативной системы международных спортивных соревнований после сложностей, возникших с западными структурами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это очень сложная задача. Говорили о том, что профессиональным спортсменам нужно обеспечивать набор международных соревнований. Не всегда получается с точки зрения состава – мы только в начале этого пути", – обратил внимание представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что ему неизвестно, будут ли организованы какие-либо спортивные соревнования взамен отложенных Игр дружбы. С вопросом о таких планах он рекомендовал обратиться в Минспорт.

Проведение Игр было решено отложить до особого решения президента России. Владимир Путин подписал соответствующий указ 2 декабря. В документе указано, что российским властям необходимо обеспечить законодательно все связанные с этим процессы.

На этом фоне Организационный комитет спортивных соревнований "Всемирные игры дружбы" приступил к подготовке предложений по новым датам проведения соревнований и начал разрабатывать новую дорожную карту турнира.

