Оргкомитет Игр дружбы начал готовить предложения по датам проведения турнира

Фото: телеграм-канал "Всемирные игры дружбы"

Организационный комитет спортивных соревнований "Всемирные игры дружбы" приступил к подготовке предложений по новым датам проведения соревнований, сообщила пресс-служба организаторов турнира.

Кроме того, оргкомитет работает над созданием новой дорожной карты турнира.

Ранее проведение Игр было решено отложить до особого решения президента России. Владимир Путин подписал соответствующий указ 2 декабря. В документе указано, что российским властям необходимо обеспечить законодательно все связанные с этим процессы.

При этом гендиректор оргкомитета соревнований Дмитрий Путилин до этого допускал перенос соревнований на 2025 или 2026 год. Однако он отмечал, что говорить о том, когда могут быть объявлены новые даты, сложно.

Перенести Игры на 2025 год после консультаций с рядом спортсменов и международных спортивных федераций предлагала и Международная ассоциация дружбы. Причиной для этого были названы недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов, участвовавших в крупных международных турнирах летом 2024 года.

