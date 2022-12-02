Путин признался, что однажды пробовал себя в гончарном деле

Фото: РИА Новости/Сергей Величкин

Владимир Путин рассказал, что один раз пробовал себя в гончарном деле. Об этом он сообщил в ходе видеоконференции с людьми с ограниченными возможностями здоровья и общественниками, передает ТАСС.

"Я тоже однажды пробовал этим заниматься", – отметил он в ответ на слова Надежды Агаповой, которая соревновалась в компетенции "Гончарное дело".

Женщина также выразила благодарность главе РФ за то, что в стране такая деятельность поддерживается.

"Мне очень приятно это слышать, потому что это то, что называется обратной связью. Еще раз хочу подтвердить, что будем работать и дальше", – заключил российский лидер.

Ранее президент провел встречу с молодыми учеными в образовательном центре "Сириус". В ходе мероприятия он заявил, что жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей необходимо поддерживать, в том числе и в научной сфере. По словам российского лидера, поддержка новых регионов в научной сфере может осуществляться посредством грантов.

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