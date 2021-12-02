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Общество

15:28

Путин распорядился выплатить по 50 тыс руб участникам обороны Севастополя

власть общество

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин распорядился выплатить по 50 тысяч рублей участникам обороны Севастополя. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Выделить в 2021 году из резервного фонда президента РФ 58 миллионов 350 тысяч рублей Минфину РФ для предоставления указанных средств бюджету городу Севастополя в целях осуществления единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей лицам, награжденным медалью "За оборону Севастополя" или знаком "Житель осажденного Севастополя", – говорится в распоряжении.

Ранее Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей блокадникам. Данные выплаты были приурочены к 80-й годовщине открытия Дороги жизни.

Получить финансовую помощь могли обладатели медалей, проживающие не только в России, но и в Латвии, Литве, Эстонии, на территориях республик Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

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