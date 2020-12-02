Совфед одобрил закон об удаленной работе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Совет Федерации одобрил закон о регулировании дистанционной работы. Согласно документу, она разделяется на три вида: постоянная, временная и периодическая.

Отмечается, что по новому закону работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку при ЧС без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты.

Также работодатель будет обязан провести такому сотруднику инструктаж по использованию оборудования, которое ему предоставляется при переводе на удаленную работу. При этом другие обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на этот период распространяться не будут.

Перевод работника на удаленку не сможет быть основанием для снижения зарплаты. Также закон предусматривает оплату командировок. Вместе с тем работодатель сможет уволить дистанционного сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь.

В то же время сохраняется право дистанционных работников быть офлайн, а нарушение этого права будет считаться сверхурочной работой. Если дистанционный работник заболел, он сможет отправлять работодателю номер электронного листка нетрудоспособности.

Ранее Владимир Путин поручил усовершенствовать регулирование удаленной работы. Президент РФ призвал при этом соблюсти баланс интересов работников и работодателей.

В России в настоящий момент работают дистанционно около 6,5% трудоспособного населения. Сообщалось, что 3,5 миллиона россиян удаленно исполняют свои рабочие обязанности. Таким образом, по сравнению с прошлогодними показателями численность россиян на дистанционной работе выросла в 110 раз.