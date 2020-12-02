Путин не согласился со словами тюменского губернатора Моора о доходах жителей региона

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Владимир Путин во время встречи с губернатором Тюменской области Александром Моором уточнил его утверждение, согласно которому доходы жителей региона выросли, говорится на сайте Кремля.

"Реальная начисленная заработная плата в 2020 году по итогам девяти месяцев – пусть небольшой, но плюс: 101 процент к аналогичному периоду прошлого года", – рассказал президенту РФ глава области.

Владимир Путин не согласился с Моором, обратив внимание, что речь шла о номинальной начисленной заработной плате. По словам российского лидера, реальные располагаемые доходы жителей данного региона резко сократились.

После чего губернатор поправился и уточнил, что рассказывал о зарплате, "реально располагаемые чуть ниже 100 процентов, это совершенно точно".

Президент РФ подчеркнул, что в регионе продолжает расти розничная торговля. Владимир Путин добавил, что ситуация с занятостью там на хорошем уровне. По словам главы государства, хорошая динамика по росту постоянного населения. В Тюменской области за предыдущие два года рост составил 2,6 процента, заметил он.

Еще Владимир Путин на данной встрече озвучил "вопросы проблемного характера", среди которых аварийное жилье, инфекционные заболевания, а также загрязненность водных объектов.

Ранее Путин призвал чиновников обратить внимание на проблему доходов населения. Случаи, которым требуется особое внимание, надо будет таргетировать, уточнил президент страны.