Путин не согласился со словами тюменского губернатора Моора о доходах жителей региона

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин во время встречи с губернатором Тюменской области Александром Моором уточнил его утверждение, согласно которому доходы жителей региона выросли, говорится на сайте Кремля.
"Реальная начисленная заработная плата в 2020 году по итогам девяти месяцев – пусть небольшой, но плюс: 101 процент к аналогичному периоду прошлого года", – рассказал президенту РФ глава области.
Владимир Путин не согласился с Моором, обратив внимание, что речь шла о номинальной начисленной заработной плате. По словам российского лидера, реальные располагаемые доходы жителей данного региона резко сократились.
После чего губернатор поправился и уточнил, что рассказывал о зарплате, "реально располагаемые чуть ниже 100 процентов, это совершенно точно".
Президент РФ подчеркнул, что в регионе продолжает расти розничная торговля. Владимир Путин добавил, что ситуация с занятостью там на хорошем уровне. По словам главы государства, хорошая динамика по росту постоянного населения. В Тюменской области за предыдущие два года рост составил 2,6 процента, заметил он.
Еще Владимир Путин на данной встрече озвучил "вопросы проблемного характера", среди которых аварийное жилье, инфекционные заболевания, а также загрязненность водных объектов.
Ранее Путин призвал чиновников обратить внимание на проблему доходов населения. Случаи, которым требуется особое внимание, надо будет таргетировать, уточнил президент страны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: