Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 16:01

Общество

Путин поручил создать Национальный центр исторической памяти при президенте РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти при президенте РФ. Документ разместили на портале правовой информации.

"Постановляю считать целесообразным создание автономной некоммерческой организации Национальный центр исторической памяти при президенте РФ", – говорится в указе.

Как следует из документа, главой центра станет декан факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Елена Малышева.

Об идее открытия такого комплекса начали говорить в сентябре. Тогда Путин отметил, что в учреждении должны быть размещены подлинные документы, в которых содержится информация о преступлениях, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны. Речь шла о материалах, хранящихся в архивах ФСБ и Минобороны РФ.

Сергей Собянин рассказал о ключевых исторических проектах Москвы

Читайте также

властьобщество
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика