02 ноября, 16:01Общество
Путин поручил создать Национальный центр исторической памяти при президенте РФ
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти при президенте РФ. Документ разместили на портале правовой информации.
"Постановляю считать целесообразным создание автономной некоммерческой организации Национальный центр исторической памяти при президенте РФ", – говорится в указе.
Как следует из документа, главой центра станет декан факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Елена Малышева.
Об идее открытия такого комплекса начали говорить в сентябре. Тогда Путин отметил, что в учреждении должны быть размещены подлинные документы, в которых содержится информация о преступлениях, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны. Речь шла о материалах, хранящихся в архивах ФСБ и Минобороны РФ.
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