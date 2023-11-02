Путин поручил создать Национальный центр исторической памяти при президенте РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти при президенте РФ. Документ разместили на портале правовой информации.

"Постановляю считать целесообразным создание автономной некоммерческой организации Национальный центр исторической памяти при президенте РФ", – говорится в указе.

Как следует из документа, главой центра станет декан факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Елена Малышева.

Об идее открытия такого комплекса начали говорить в сентябре. Тогда Путин отметил, что в учреждении должны быть размещены подлинные документы, в которых содержится информация о преступлениях, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны. Речь шла о материалах, хранящихся в архивах ФСБ и Минобороны РФ.



Сергей Собянин рассказал о ключевых исторических проектах Москвы