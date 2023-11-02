Путин подписал закон о блокировке сайтов с призывами к сбору средств для ВСУ

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Владимир Путин подписал законопроект, которым в России запрещается функционирование сайтов, призывающих к сбору финансовой помощи для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее соответствующую инициативу одобрили в Госдуме.

Документом, который был размещен на портале правовой информации, предлагается внести изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Согласно нормам, блокировке будут подлежать сайты, призывающие жертвовать средства на армию противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий и контртеррористических операций.

Необходимость принятия законопроекта объяснили большим количеством случаев, при которых зарубежные медиаплатформы и организации распространяли информацию с предложениями о финансировании ВСУ. Функционирование подобных сайтов в РФ представляет угрозу для ее национальной безопасности.

Закон вступит в силу через десять дней после его официальной публикации.

С инициативой ввести в РФ запрет на существование подобных сайтов и их блокировку ранее выступила комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

Глава комиссии Василий Пискарев отметил, что любые призывы к сбору средств для противника должны блокироваться. Он обратил внимание, что в Сети легко распространяются реквизиты украинских военных для перечисления денежных средств.

