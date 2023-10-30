ФСБ задержала россиянина за передачу ВСУ данных о военных сооружениях Крыма

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Гражданин России, который передавал данные об оборонительной инфраструктуре Крыма, задержан в Севастополе за госизмену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ РФ.

По информации ведомства, в марте этого года во время работы по оборудованию оборонительных сооружений в Крыму мужчина занимался сбором и передачей сведений представителям ВСУ.

Пока Ленинский районный суд принял решение арестовать россиянина. В настоящее время ФСБ ведет следствие по его делу.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Забайкальского края, которую подозревают в государственной измене за шпионаж в пользу Украины. В ФСБ сообщили, что она передавала информацию о передвижении по территории региона военнослужащих ВС РФ, готовящихся к отправке в зону СВО. Против нее возбудили уголовное дело.

ФСБ задержала жителя Кабардино-Балкарии за попытку вступить в ВСУ