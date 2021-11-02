Правительство РФ утвердило новые правила о секретности и гостайне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил новые правила, касающиеся сведений государственной тайны и секретности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года", – говорится в документе.

Ранее ФСБ России утвердила перечень сведений в области военно-технической деятельности РФ из 60 пунктов, за намеренный сбор и передачу которых могут признать иностранными агентами.

В список вошли данные, которые не относятся к государственной тайне, но передача их другим государствам или иностранцам запрещена, поскольку эти сведения могут быть использованы против безопасности России.

