Путин рассказал, как стать лидером в XXI веке

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Владимир Путин заявил, что лидерами в XXI веке становятся граждане, которые создают условия для раскрытия природного дара каждого человека. Об этом глава государства заявил в рамках финала Всероссийского конкурса "Большая перемена".

"Чтобы быть лидерами в бурном, сложном XXI веке, надо создавать лучшие возможности для самореализации человека, раскрыть талант, природный дар, который в каждом человеке, в том числе и в молодом человеке заложен", – приводит слова президента РИА Новости.

Ранее Путин заявил, что сила государства РФ заключается в доверии граждан. Президент подчеркнул, что сила страны не может заключаться в тотальном контроле со стороны правоохранительных органов.

Президент также отмечал, что российская национальная идея заключается в первую очередь в патриотизме. При этом он подчеркивал, что патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым. По мнению российского лидера, это понятие заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед.

