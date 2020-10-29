Путин пошутил про запрашивающие личные данные беговые дорожки

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин в ходе инвестфорума "Россия зовет!", обсуждая вопрос защиты персональной информации, в шуточной форме прокомментировал запрашивающие личные данные беговые дорожки.
В диалоге участвовал глава ВТБ Андрей Костин. Модерируя дискуссию, он рассказал историю, как в одном из спортивных клубов перед занятием на беговой дорожке тренажер запросил его имя, фамилию, дату рождения и адрес электронной почты.
"Я удивился желанию беговой дорожки так близко со мной познакомиться. Пересел на велосипед, который был, видимо, старой модели, – не требовал этого; нажал кнопку – поехал", – рассказал Костин.
После этого он поинтересовался у президента, случались ли с ним подобные истории.
"Я занимаюсь регулярно. Я привык сам спрашивать, а не отвечать на вопросы", – отшутился Путин с улыбкой.
Путин заявил, что привык сам спрашивать, а не отвечать на вопросы. Тем более, беговой дорожки pic.twitter.com/Psu1VGrTps— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 29, 2020
Видео: Twitter/Kremlinpool_RIAРанее Путин пошутил на предмет возникновения коронавирусной инфекции. Во время заседания Совета по культуре, где обсуждался вопрос финансирования цирков со зверями, президент упомянул причастность летучих мышей к вспышкам вируса.
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