Путин пошутил про запрашивающие личные данные беговые дорожки

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе инвестфорума "Россия зовет!", обсуждая вопрос защиты персональной информации, в шуточной форме прокомментировал запрашивающие личные данные беговые дорожки.

В диалоге участвовал глава ВТБ Андрей Костин. Модерируя дискуссию, он рассказал историю, как в одном из спортивных клубов перед занятием на беговой дорожке тренажер запросил его имя, фамилию, дату рождения и адрес электронной почты.

"Я удивился желанию беговой дорожки так близко со мной познакомиться. Пересел на велосипед, который был, видимо, старой модели, – не требовал этого; нажал кнопку – поехал", – рассказал Костин.

После этого он поинтересовался у президента, случались ли с ним подобные истории.

"Я занимаюсь регулярно. Я привык сам спрашивать, а не отвечать на вопросы", – отшутился Путин с улыбкой.

Путин заявил, что привык сам спрашивать, а не отвечать на вопросы. Тем более, беговой дорожки pic.twitter.com/Psu1VGrTps — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 29, 2020

Видео: Twitter/Kremlinpool_RIA