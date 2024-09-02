Путин расширил выплаты при гибели командированных в новые регионы на ИП

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин подписал постановление, которым распространил выплаты в случае гибели и увечья командированных на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на работников индивидуальных предпринимателей. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Изменения внесены в указ, который был подписан 29 декабря 2022 года. Тогда президент РФ ввел дополнительные меры соцподдержки чиновникам и сотрудникам организаций, которые выполняют работы на новых территориях РФ. В случае гибели лиц из указанных в документе категорий их родственникам полагается единовременная выплата 5 миллионов рублей, в случае получения увечья им полагается выплата 3 миллиона рублей.

Новый указ президента расширяет категории лиц, которым полагается поддержка. Помимо этого, действие указа распространится и на физические лица, привлеченные к работам на основании контракта с органами, организациями, учреждениями и ИП и прибывшие для непосредственного участия в выполнении работ. Также был расширен перечень работ, которые выполняют командированные, подпадающие под действие указа, на перевозки пассажиров и грузов.

Указ вступил в силу со дня его подписания и распространился на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года.

Ранее в РФ предложили повысить размер соцвыплат жителям и бизнесу приграничных регионов. Автор инициативы руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов считает, что нужно установить на определенный срок мораторий на уплату налога на имущество в отношении одного объекта для граждан, чье жилье было частично разрушено или временно оставлено по соображениям безопасности.

На этот же срок нужно приостановить начисление платежей за коммунальные услуги. По его словам, это позволит поддержать людей на время эвакуации и в перспективе будет способствовать нормализации жизни в пострадавших регионах.