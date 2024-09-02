Песков: на осенних выборах Путин может вновь голосовать онлайн

Фото: kremlin.ru

Кремль не исключает, что Владимир Путин может вновь отдать предпочтение электронному способу голосования в рамках предстоящих в сентябре выборов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Давайте будем исходить из того, что в предыдущие голосования президент использовал электронный способ", – отметил он, комментируя свое предположение.

Песков также назвал этот способ голосования надежным, удобным и быстрым.

Выборы депутатов в Москве состоятся с 6 по 8 сентября 2024 года. За этот период москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

Система электронного голосования разработана на основе отечественных решений. Технологии, используемые в ней самой и всех ее элементах, служат гарантами информационной безопасности, прозрачности процедуры голосования и подсчета голосов, а также их анонимности и неизменности на протяжении всего времени.